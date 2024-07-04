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فريق التحرير

4 يوليو 2024

إنقاذ 49 شخصاً اختطفتهم عصابة “لوس لوبوس” في الإكوادور

منوعات
إنقاذ 49 شخصاً اختطفتهم عصابة “لوس لوبوس” في الإكوادور

أعلنت شرطة الإكوادور، اليوم الخميس، إنقاذ 49 شخصاً اختطفتهم عصابة لوس لوبوس في منطقة تعدين بإقليم أزواي بجنوب البلاد.

وأشار بيان للقوات المسلحة في وقت سابق إلى إنقاذ 46 شخصاً والعثور على خمسة قتلى.

وتكافح الإكوادور لاحتواء تصاعد في الجرائم العنيفة دفع الرئيس دانييل نوبوا إلى إعلان حالة الطوارئ عدة مرات، والتي بموجبها تقوم قوات الجيش بدوريات في الشوارع والسجون، كما أضاف 22 عصابة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وقالت الشرطة في رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أُطلق سراح 49 مواطناً كانوا مخطوفين في مناطق للتعدين، وأُلقي القبض على شخصين على صلة بالجريمة”.

وذكر الجيش في رسالة نشرها على موقع “إكس” أمس الأربعاء أن أكثر من 20 شخصا أطلقوا النار على الجنود خلال العملية دون وقوع إصابات.

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