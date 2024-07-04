“إكس” تدرس إضافة زر التصويت السلبي.. أداة جديدة لتقييم المحتوى

تدرس “إكس”، منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، إعادة ميزة التصويت السلبي للمشاركات، وهي ميزة كانت قد اختبرتها سابقًا في عام 2021، قبل استحواذ إيلون ماسك على الشبكة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تعليمات برمجية تم العثور عليها في تطبيق إكس لنظام التشغيل iOS تُظهر أن الشركة تفكر في إضافة تصويتات سلبية للردود فقط، وذلك بهدف تحسين كيفية تصنيفها.

ومع ذلك، فإن وجود إشارات في التعليمات البرمجية لتطبيق ما لا يعني بالضرورة أن الشركة تخطط لطرح الميزة للجمهور. فمن الشائع أن تختبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الميزات الجديدة داخليًا قبل اتخاذ قرار بشأن نشرها على نطاق واسع.

يرجح أن يكون دافع إكس لإعادة ميزة التصويت السلبي هو استخدامها في ميزة “ملاحظات المجتمع” التي تم تطويرها مؤخرًا.

وتهدف هذه الميزة إلى تصنيف المعلومات وتحديد صحتها من خلال إجماع المستخدمين.

ووفقًا لجاي باكستر، كبير مهندسي التعلم الآلي في إكس، فإن التصويتات السلبية يمكن أن تُستخدم كإشارة سلبية لتقليل تصنيف المشاركات التي لا يحبذها المستخدمون.

يعتمد نظام ملاحظات المجتمع على خوارزمية بناء الإجماع لتحديد صحة المعلومات.

وتقوم هذه الخوارزمية بتجميع آراء المستخدمين وتحديد المشاركات التي تحظى بأعلى مستوى من التوافق بينهم.

ويهدف ذلك إلى إبراز المعلومات الدقيقة والموثوقة في المواضيع الطويلة والمعقدة.

ألهمت ميزة ملاحظات المجتمع منصة يوتيوب لتطوير ميزة مشابهة تُسمى “الملاحظات”، وتسعى يوتيوب من خلال هذه الميزة إلى تحسين دقة المعلومات المنشورة على منصتها وتعزيز الثقة بين المستخدمين.

من المرجح أن يؤدي استخدام خوارزميات التصويت السلبي والإجماع إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.

فمن خلال إبراز المعلومات الدقيقة والموثوقة، يمكن لهذه الميزات أن تُساهم في الحد من انتشار الأخبار المزيفة والشائعات.