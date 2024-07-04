بعد منحها لكفاءات مميزة.. شروط وأحكام الحصول على الجنسية السعودية

حَظِيَ مؤخرًا عددٌ من الكفاءات المتميزة بشرف الحصول على الجنسية السعودية، ممّا أثار اهتمام الكثيرين بمعرفة شروط و أحكام التجنيس في السعودية.
وتشير المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية إلى أنه “يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس”.
وتشير المادة 9 إلى أنه “يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية”:
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام “.
أما المادة رقم 14 فتقول “يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي”:
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.