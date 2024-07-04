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فريق التحرير

4 يوليو 2024

بعد منحها لكفاءات مميزة.. شروط وأحكام الحصول على الجنسية السعودية

محليات
بعد منحها لكفاءات مميزة.. شروط وأحكام الحصول على الجنسية السعودية

حَظِيَ مؤخرًا عددٌ من الكفاءات المتميزة بشرف الحصول على الجنسية السعودية، ممّا أثار اهتمام الكثيرين بمعرفة شروط و أحكام التجنيس في السعودية.

وتشير المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية إلى أنه “يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس”.

وتشير المادة 9 إلى أنه “يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية”:

  • أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
  • ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
  • ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
  • د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
  • هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
  • و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام “.

أما المادة رقم 14 فتقول “يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي”:

  • أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
  • ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.

ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.

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