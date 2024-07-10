ضغوط العمل وطرق تعامل الشخص المريض نفسيا معها

الدكتورة أسماء محمد سعد – استشارية الصحة النفسية والتربية الخاصة والاستشارات الأسرية

يتأثر عمل الفرد تبعا لحالته المزاجية التي تختلف من فرد لآخر، ونتيجة للصراع القائم في المجتمعات ووجود الضغوط النفسية والاجتماعية المختلفة، لا نستطيع تحديد أيهما السبب (الضغوط النفسية أم الاجتماعية) في الحالة المزاجية التي قد يصل إليها الإنسان.

ويبقى المفيد في الكلام، هو اختيار الإنسان بشكل صحيح لنوع العمل الذي يستطيع تقبله وأداءه كما ينبغي أن يكون، لا سيما أن أي عمل يشهد العديد من الضغوط، ويجب أن تكون تلك الضغوط مناسبة للكفاءة في الأداء، حتى يمكن اجتيازها وإنجاز العمل؛ ومن هنا نقسم النصائح الموجهة للمريض النفسي في العمل لشقين:

الشق الأول: كيفية أداء المريض نفسيا (أصحاب الاضطرابات البسيطة أو من يعانون الاكتئاب نتيجة ضغوط أو ظروف اجتماعية ونفسية) العمل، إذ يتعين عليه -قدر الإمكان- الاعتراف بمرضه وتأقلمه مع الأعمال المناسبة، وشرح ذلك لمن حوله، حتى يستطيعوا مساعدته ويستلم مهام صغيرة تدريجيا.

أما الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية شديدة، قد لا يقومون بأداء جيد في العمل أو الدراسة، ولا يعترفون بمرضهم، ويتحتم علينا ضرورة الاستثمار في البرامج التي تقلل من عدد سنوات العمل الضائعة، والاتجاه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية في الاستمرار بالعمل ومراعاة ظروفهم المرضية.

الشق الآخر: من أرهقه العمل نفسيا عليه تجديد طريقة أدائه للعمل باستمرار وتدريب وتأهيل نفسه، وفي نفس الوقت لا ينهزم إذا لم يستطع تحقيق طموحه، لأن الإنسان يجب أن يتحلى بالذكاء الاجتماعي الكافي لتحقيق النجاح، ولا يستسلم حتى يعيش في روتين دفين يقلل من شأنه.

هنا نلقي الضوء أكثر على هذا الشق، وتشير الإحصاءات الحديثة إلى خسارة الأفراد فترة زمنية من حياتهم بسبب ضغوط العمل، وهناك دراسة أجرتها جامعة آرهوس الدنماركية، لتحديد سنوات العمل الضائعة، المرتبطة بالاضطرابات النفسية، من خلال النظر في بيانات 5 ملايين شخص.

ووجدت الدراسة أن من يعانون اضطرابات نفسية، يفقدون ما يعادل 10 سنوات من مسيرتهم المهنية، فضلا عن وجود تبعات أخرى تؤثر على حياتهم العملية.