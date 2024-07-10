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فريق التحرير

10 يوليو 2024

ناقد فني لـ”الوئام”: إنتاجات “بيج تايم” تُدشن مرحلة جديدة في الأفلام والسينما

منوعات
ناقد فني لـ”الوئام”: إنتاجات “بيج تايم” تُدشن مرحلة جديدة في الأفلام والسينما

الوئام- خاص

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن 4 فئات من الأفلام، ستُنتج من خلال صندوق “بيج تايم”.

وأضاف آل الشيخ، في تصريحات إعلامية: “توجد أفلام سعودية كاملة مدعومة، جزء منها من صندوق ‘بيج تايم’ وجزء دعم كامل، بجانب أفلام مصرية مدعومة كاملة لن تدخل ضمن صندوق ‘بيج تايم’، وستكون مستقلة مع فيلمين سعوديين”.

وعن التعاون الفني والسينمائي السعودي المصري، يقول ضياء مصطفى، الكاتب والناقد الفني، إن أي سينما في العالم تمر بعدة مراحل عبر شراكات إنتاجية معينة، ومن ضمنها التعاون السعودي المصري، وكانت البداية بمشاركة العديد من النجوم المصريين في موسم الرياض.

ويضيف ضياء مصطفى، في حديث خاص لـ”الوئام”، أننا شهدنا قفزة فنية وسينمائية كبيرة في التعاون من خلال فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية”، عبر إنتاج ضخم وإدخال عناصر من الإبهار البصري، ما يجعلنا نترقب ما سيحدث في الإنتاجات الجديدة، والإعلان عن شراكات جديدة، يقودها صندوق “بيج تايم” وموسم الرياض وهيئة الترفيه.

ويوضح الناقد الفني أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر فيلم “الفيل الأزرق 3” الذي خُصصت له ميزانية ضخمة، كما يوجد تحدٍّ آخر في الأفلام الكوميدية التي سيتم إنتاجها، مثل “الإسترليني” للفنان محمد هنيدي، و”النونو” للفنان أحمد حلمي، واللذين يمتلكان قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في الخليج عموما، والسعودية على وجه الخصوص.

ويرى مصطفى أنه بالنسبة إلى فيلم “الست” الذي تقدمه منى زكي عن المطربة المصرية أم كلثوم، فإنه يمثل التحدي الأكبر على مستوى الصورة والمعالجة والسيرة الذاتية وتقديم إبهار جديد.

وينهي الكاتب ضياء مصطفى حديثه مؤكدا أن نجاح هذه الأفلام سيدشن مرحلة جديدة من الإبداع والتحدي في السينما، على مستوى الإبهار البصري والمعالجة والتعاون بين النجوم المصريين وهيئة الترفيه وصندوق “بيج تايم”، مشيرا إلى أن الإبداع عابر للحدود والجنسيات، والهدف إنتاج أفلام جيدة، وهذه الخطوات الإنتاجية تُبشر برؤية أعمال متميزة وقوية، ما ينعكس على السينما المصرية والسعودية.

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