فولكس فاجن تدرس إغلاق مصنعها في بروكسل بسبب انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية

حذرت شركة فولكس فاجن، من أنها قد تغلق موقع بروكسل لعلامتها التجارية الفاخرة أودي بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على السيارات الكهربائية الراقية والذي أثر على أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، مما أجبرها على خفض هدف هامش الربح للسنة الحالية، وفقاً لرويترز.

ولم تغلق شركة فولكس فاجن، أي مصنع منذ أن أغلقت موقع ويستمورلاند في ألاباما عام 1988، كما تنحى آخر رئيس علامة فولكس فاجن التجارية الذي هدد بالإغلاق في أوروبا عن منصبه بعد أشهر من قيامه بذلك، وفقًا لمصدر عمالي.

وتضررت شركات صناعة السيارات بشدة من انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية عن المتوقع بعد الاستثمار بكثافة في تطوير القدرات والتكنولوجيا، حيث حذرت أودي في وقت سابق من هذا العام من أن مبيعاتها ستنخفض في عام 2024 حيث عملت على تقديم نماذج جديدة مع خفض التكاليف أيضًا.

وقالت فولكس فاجن إن تكاليف إيجاد استخدام بديل لمصنع بروكسل أو إغلاقه، فضلا عن النفقات غير المخطط لها الأخرى، سيكون لها تأثير يصل إلى 2.6 مليار يورو “2.8 مليار دولار” في السنة المالية 2024.

وخفضت الشركة توقعاتها لعائدات التشغيل إلى ما بين 6.5 و7% من 7 و7.5%، مما دفع الشركة الأم بورشه إس إي، التي تمتلك ما يقل قليلا عن ثلث فولكس فاجن إيه جي ولكنها تحتفظ بمعظم حقوق التصويت، إلى خفض توقعات أرباحها إلى ما بين 3.5 مليار يورو و5.5 مليار يورو.

وانخفضت أسهم فولكس فاجن وبورش المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 1.7% و2.1% على التوالي، بعد هذه الأنباء، كما انخفض الطلب على سيارة أودي Q8 e-tron، التي تم إطلاقها في عام 2018، بشكل حاد وتفكر شركة صناعة السيارات في إنهاء إنتاجها تمامًا، حيث قال مصدر مقرب من الشركة إن هذا قد يحدث في عام 2025.