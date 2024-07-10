فولكس فاجن تدرس إغلاق مصنعها في بروكسل بسبب انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

10 يوليو 2024

فولكس فاجن تدرس إغلاق مصنعها في بروكسل بسبب انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية

منوعات
فولكس فاجن تدرس إغلاق مصنعها في بروكسل بسبب انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية

حذرت شركة فولكس فاجن، من أنها قد تغلق موقع بروكسل لعلامتها التجارية الفاخرة أودي بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على السيارات الكهربائية الراقية والذي أثر على أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، مما أجبرها على خفض هدف هامش الربح للسنة الحالية، وفقاً لرويترز.

ولم تغلق شركة فولكس فاجن، أي مصنع منذ أن أغلقت موقع ويستمورلاند في ألاباما عام 1988، كما تنحى آخر رئيس علامة فولكس فاجن التجارية الذي هدد بالإغلاق في أوروبا عن منصبه بعد أشهر من قيامه بذلك، وفقًا لمصدر عمالي.

وتضررت شركات صناعة السيارات بشدة من انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية عن المتوقع بعد الاستثمار بكثافة في تطوير القدرات والتكنولوجيا، حيث حذرت أودي في وقت سابق من هذا العام من أن مبيعاتها ستنخفض في عام 2024 حيث عملت على تقديم نماذج جديدة مع خفض التكاليف أيضًا.

وقالت فولكس فاجن إن تكاليف إيجاد استخدام بديل لمصنع بروكسل أو إغلاقه، فضلا عن النفقات غير المخطط لها الأخرى، سيكون لها تأثير يصل إلى 2.6 مليار يورو “2.8 مليار دولار” في السنة المالية 2024.

وخفضت الشركة توقعاتها لعائدات التشغيل إلى ما بين 6.5 و7% من 7 و7.5%، مما دفع الشركة الأم بورشه إس إي، التي تمتلك ما يقل قليلا عن ثلث فولكس فاجن إيه جي ولكنها تحتفظ بمعظم حقوق التصويت، إلى خفض توقعات أرباحها إلى ما بين 3.5 مليار يورو و5.5 مليار يورو.

وانخفضت أسهم فولكس فاجن وبورش المدرجة في بورصة فرانكفورت بنسبة 1.7% و2.1% على التوالي، بعد هذه الأنباء، كما انخفض الطلب على سيارة أودي Q8 e-tron، التي تم إطلاقها في عام 2018، بشكل حاد وتفكر شركة صناعة السيارات في إنهاء إنتاجها تمامًا، حيث قال مصدر مقرب من الشركة إن هذا قد يحدث في عام 2025.

تابعنا: