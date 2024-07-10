إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 بثنائية أمام هولندا

المنتخب الإنجليزي يضرب موعدًا في نهائي يورو 2024 ضد المنتخب الإسباني، بعد الفوز القاتل على المنتخب الهولندي بنتيجة 2-1.

بدأت المباراة بحذر شديد من قبل الفريقين دون خطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة السابعة و استغلال المنتخب الهولندي خطأ من لاعب نادي أرسنال ديكلان رايس عن طريق تشافي سيميونز و بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى بيكفورد.

عقب الهدف ضغط عالي من قبل من المنتخب الانجليزي لكن دون خطورة حقيقة على مرمى فيربوجين.

في الدقيقة 12 تسديدة قوية عن طريق هاري كين بعد تمريرة من جود بيلنجهام يتألق و يصدها حارس مرمى المنتخب الهولندي فيربوجين.

في الدقيقة 14 اختراق من الجهة اليمنى عن طريق بوكايو ساكا تصطدم بالدفاع و ترتد لهاري كين الذي يسدد الكرة أعلى العارضة.

في نفس الدقيقة يستدعي حكم الفيديو حكم المباراة لمشاهدة تدخل مدافع الفريق الهولندي دينزل دومفريز على قدم هاري كين و إشهار البطاقة صفراء له.

احتساب ركلة جزاء يسجلها هاري كين على يمين حارس المرمى لتصبح النتيجة 1-1.

هدأ رتم المباراة بعد التعادل حتى جاء إختراق غرف الدقيقة 22 من قبل الجهة اليمنى للمنتخب الإنجليزي عن طريق فيليب فودين بعد تمريرة من قبل لاعب الوسط ميلو يعقبها تألق من قبل مدافع المنتخب الهولندي من على خط المرمى.

في الدقيقة 29 هجمة مرتدة للمنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي الذي يمررها إلى دونيل مالين الذي يسددها و تصطدم بقدم جون ستونز و تخرج إلى ركلة ركنية.

تلعب الركنية بعرضية يعقبها رأسية من قبل دومفريس تصطدم بالعارضة و تخرج إلى ركلة ركنية.

و في الدقيقة 32 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق فيليب فودين لكن يحرمه القائم الأيمن للمنتخب الهولندي من هدف رائع.

في الدقيقة 39 تمريرة من كايل ووكر لكوبي ماينو ثم إلى فيليب فودين الذي يسدد و لكن بتصدى لها حارس المرمى الهولندي فيربوروجين.

سيطر المنتخب الإنجليزي على باقي مجريات الشوط الأول لتنتهي نتيجته بالتعادل الايجابي.

أحداث الشوط الثاني

خلال استراحة بين الشوطين قام كلًا المدربين ساوثجيت و رونالد كومان بإجراء تبديل لكل فريق بخروج كيران تربيير و دخول لوك شو للمنتخب الإنجليزي و خروج دونيل مالين و دخول فوتر فيغورست.

بدأ الشوط بهدوء كما كان الحال في بداية الشوط الأول من قبل الفريقين و بسيطرة نسبية للمنتخب الإنجليزي.

في الدقيقة 50 سيطرة و استحواذ من قِبل المنتخب الإنجليزي لكن دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 55 عمق دفاعي قوي عن طريق المنتخب الهولندي يضعف من خطورة استحواذه المنتخب الإنجليزي.

في الدقيقة 63 خطأ للمنتخب الهولندي في وسط ملعب إنجلترا بعد تدخل المدافع مارك جيهي على قدم تشافي سيمونز.

تلب الركلة الحرة بعرضية داخل المنتخب الهولندي عن طريق جوي فيرمان يعقبها رأسية قوية من دومفريز تمر من فوق العارضة.

ضغط عالي من المنتخب الهولندي في الدقيقة 66 نتج عنه عرضية قوية من الجهة اليسرى عن طريق كودي جاكبو يتألق بيكفورد و يخرجها إلى ركنية.

في الدقيقة 72 خطأ على النجليزي جود بيلنجهام يحصل بسببه على بطاقة صفراء بعد تدخل على اللاعب الهولندي دي فري.

في الدقيقة 77 ضغط عالي من المنتخب الهولندي نتج عنه عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كودي جاكبو ترتد من الدفاع بتسديدة لتشافي سيمونز لكن يتصدى لها بيكفورد.

في الدقيقة 79 يسجل بوكايو ساكا هدف تقدم المنتخب الإنجليزي بعد تمريرة من كايل ووكر لكن يلغى بداعي التسلل.

و في نفس الدقيقة يقوم المنتخب الإنجليزي بإجراء تبديلين بخروج فيليب فودين و هاري كين و دخول أولي واتكينز و كول بالمر.

في الدقيقة 75 إنذار للاعب بوكايا ساكا بعد تدخل على قدم الهولندي كودي جاكبو على حدود منطقة الجزاء التي تخرج و تمر من الجميع إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 91 يسجل المنتخب الهولندي هدف الصعود إلى النهائي عن طريق البديل أولي واتكينز بعد تمريرة من كول بالمر.

لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 على المنتخب الهولندي ليلتقي بالمنتخب الإسباني في النهائي.