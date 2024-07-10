سيارة ميكرولينو الجديدة.. ببطارية أكبر وسعر 91 ألف ريال

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

11 يوليو 2024

سيارة ميكرولينو الجديدة.. ببطارية أكبر وسعر 91 ألف ريال

منوعات
سيارة ميكرولينو الجديدة.. ببطارية أكبر وسعر 91 ألف ريال "····· ········ ······" ···· ········Microlino ······· ····· ······ ···· ··· 15 ······· ···· ·· ··· ··· ··· ··· 228 ···. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: Micro Mobility Systems ···: dpa

أعلنت شركة “ميكرو موبيليتي سيستمز” عن تجهيز سيارتها ميكرولينو (Microlino) متناهية الصغر ببطارية أكبر سعة 15 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 228 كلم (وفقا لمعيار WMTC)، وذلك نظير سعر يبدأ من 22 ألف و490 يورو (قرابة 91380 ريالا سعودية).

وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها Microlino متناهية الصغر تتوفر لها أيضا بطارية سعة 5ر5 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 93 كلم، وبطارية سعة 5ر10 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 177 كلم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Microlino على سواعد محرك كهربائي في الخلف بقوة 5ر12 كيلووات، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 90 كلم/س.

وتأتي السيارة Microlino متناهية الصغر بطول 52ر2 متر وعرض 47ر1 متر وارتفاع 50ر1 متر، وتوفر أماكن لشخصين، بينما تبلغ سعة الحمولة 230 لترا.

ومن التجهيزات المميزة للسيارة Microlino متناهية الصغر باب أمامي يتم فتحه للأمام، مع مقود مكسو بجلد نباتي، بالإضافة إلى شريط إضاءة LED وحليات جذابة من الكروم.

وتتوفر للسيارة Microlino باقة واسعة من الألوان مثل Santorini White وMilano Red و Gotham Black Matt و London Green Matt، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التوليفات ثنائية الألوان الجذابة.

تابعنا: