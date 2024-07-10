سيارة ميكرولينو الجديدة.. ببطارية أكبر وسعر 91 ألف ريال

أعلنت شركة “ميكرو موبيليتي سيستمز” عن تجهيز سيارتها ميكرولينو (Microlino) متناهية الصغر ببطارية أكبر سعة 15 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 228 كلم (وفقا لمعيار WMTC)، وذلك نظير سعر يبدأ من 22 ألف و490 يورو (قرابة 91380 ريالا سعودية).

وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها Microlino متناهية الصغر تتوفر لها أيضا بطارية سعة 5ر5 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 93 كلم، وبطارية سعة 5ر10 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 177 كلم.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Microlino على سواعد محرك كهربائي في الخلف بقوة 5ر12 كيلووات، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 90 كلم/س.

وتأتي السيارة Microlino متناهية الصغر بطول 52ر2 متر وعرض 47ر1 متر وارتفاع 50ر1 متر، وتوفر أماكن لشخصين، بينما تبلغ سعة الحمولة 230 لترا.

ومن التجهيزات المميزة للسيارة Microlino متناهية الصغر باب أمامي يتم فتحه للأمام، مع مقود مكسو بجلد نباتي، بالإضافة إلى شريط إضاءة LED وحليات جذابة من الكروم.

وتتوفر للسيارة Microlino باقة واسعة من الألوان مثل Santorini White وMilano Red و Gotham Black Matt و London Green Matt، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التوليفات ثنائية الألوان الجذابة.