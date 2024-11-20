“فيتامين سي”.. أمل جديد لمرضى سرطان البنكرياس

كشفت دراسة سريرية أمريكية حديثة عن دور فعال لفيتامين سي في مكافحة سرطان البنكرياس.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية “Redox Biology”، أن إضافة جرعات عالية من فيتامين سي عن طريق الوريد إلى العلاج الكيميائي التقليدي قد ضاعفت متوسط فترة بقاء المرضى على قيد الحياة.

يعاني مرضى سرطان البنكرياس من صعوبات كبيرة في العلاج، حيث يُكتشف المرض غالبًا في مراحل متقدمة، مما يقلل من فرص الشفاء بشكل كبير.

وتُعد هذه الدراسة بمثابة بصيص أمل جديد للمرضى وأسرهم، حيث أظهرت أن فيتامين سي يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز فعالية العلاجات الحالية.

وأوضح الباحثون أن الآلية التي يعمل بها فيتامين سي في مكافحة السرطان لا تزال قيد الدراسة، ولكنهم يعتقدون أن الفيتامين قد يساعد في تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرته على مكافحة الخلايا السرطانية.

أظهرت الدراسة أن المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي مع فيتامين سي عاشوا لفترة أطول بكثير مقارنة بمرضى المجموعة الضابطة الذين تلقوا العلاج الكيميائي فقط.

كما لوحظ تحسن ملحوظ في جودة حياة المرضى الذين تلقوا العلاج بفيتامين سي، حيث عانوا من آثار جانبية أقل واستطاعوا تحمل العلاج لفترة أطول.

تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لعلاج سرطان البنكرياس، حيث تشير إلى إمكانية استخدام فيتامين سي كعلاج مساعد للعلاج الكيميائي والإشعاعي، كما تشجع هذه النتائج الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف دور الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى في مكافحة السرطان.