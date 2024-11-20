أوكرانيا تقصف مركز قيادة روسي

قالت أوكرانيا، الأربعاء، إن مركز قيادة روسي “ضُرب بنجاح” في بلدة جوبكين في بيلجورود الروسية على بعد نحو 168 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ولم يحدد بيان وكالة الاستخبارات العسكرية، الذي جاء بعد يوم من استخدام أوكرانيا صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب ترسانة روسية، من نفذ الهجوم أو متى وقع أو نوع السلاح المستخدم.

وقالت وكالة أنباء “إتش يو آر” في بيان على تطبيق “تيليجرام” للمراسلة: “لاحظ سكان غوبكين دخانًا أسود كثيفًا، وشتموه، وسمعوا انفجارات مدوية”. وأضافت أن الهجوم استهدف مركز قيادة مجموعة “سيفير” الروسية.