تحذير أمريكي من رد فعل روسي عنيف على “صواريخ أتاكمز”

حذرت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم، من “هجوم جوي كبير محتمل” الأربعاء، غداة توعد روسيا بالرد على إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى على أراضيها.

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها “تلقت معلومات دقيقة بشأن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر”، مضيفة “كإجراء احترازي، سيتم إغلاق السفارة والطلب من موظفي السفارة الاحتماء في أماكنهم”، واوصت رعاياها “بالاستعداد للاحتماء بشكل فوري في حال إعلان إنذار جوي”.

وتوعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء برد “مناسب” على إطلاق أوكرانيا صواريخ الأمريكية بعيدة المدى من نوع “أتاكمز” على روسيا، منددا بضلوع الولايات المتحدة في هذه الهجمات التي اعتبرها “مرحلة جديدة” في النزاع.

وخلال مؤتمر صحفي في ريو في أعقاب قمّة مجموعة العشرين، قال لافروف “نحن نعتبر ذلك مرحلة جديدة في حرب الغرب على روسيا وسنرّد ردّا مناسبا”.

والثلاثاء، أكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش ضرب منطقة بريانسك الروسية الحدودية بصواريخ “أتاكمز” الأمريكية الصنع.

وأجازت واشنطن الأحد لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها نحو عمق الأراضي الروسية، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لموسكو.