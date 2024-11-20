الخطيب: السعودية ستضخ استثمارات بـ500 مليار دولار في قطاع السياحة

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، أن المملكة ستنفق 100 مليار دولار سنويا لتدريب 100 ألف شاب وفتاة في قطاع السياحة، مبيناً أن الوزارة تحرص على توطين التنفيذ والتصميم والمواد المستخدمة، وكذا التشغيل من خلال الاستعانة بالكوادر السعودية في إدارة الفنادق والوجهات السياحية.

وقال وزير السياحة خلال جلسة بعنوان “التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030″، إن السياحة أحد القطاعات الرئيسية ضمن رؤية 2030، مشيراً إلى أن نسبة التوطين والتشغيل في المنتجعات التي افتتحت في البحر الأحمر وصلت إلى 50%.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد وجود فائض بالميزان التجاري للقطاع السياحي للمرة الأولى، مضيفا: “قيمة الاستثمارات التي تعتزم المملكة ضخها في القطاع السياحي خلال الـ15 سنة المقبلة تقدر بأكثر من 500 مليار دولار”.