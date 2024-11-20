وزير الاستثمار: 25 صفقة بقيمة 100 مليار ريال قيد التنفيذ عبر مبادرة “جسري”

أعلن وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، خلال مشاركته في منتدى المحتوى المحلي بالرياض، أن هناك 25 صفقة استثمارية بقيمة 100 مليار ريال يتم العمل عليها حالياً عبر مبادرة “جسري”، التي تُعد إحدى أهم مبادرات وزارة الاستثمار لدعم سلاسل القيمة والإمداد في مختلف القطاعات.

وأكد الفالح أن المملكة أطلقت مناطق اقتصادية خاصة في شرق وغرب البلاد، استهدفت استقطاب استثمارات نوعية، وحققت إنجازات ملموسة في هذا الإطار.

وأضاف أن هناك صفقات استثمارية كبرى بقيمة تتجاوز 300 مليار ريال، تهدف إلى استبدال الواردات وتحفيز الصادرات، مما يعزز المحتوى المحلي ويزيد تنافسية الاقتصاد الوطني.

مبادرات استراتيجية لتعزيز الاستثمار

– إطلاق ثلاثة مجمعات لصناعة السيارات الكهربائية، مع التفاوض مع شركة “هيونداي” لتوطين إنتاج السيارات في المملكة.

– تطلع السعودية إلى إنتاج 500 ألف سيارة بحلول عام 2030.

– العمل على 95 صفقة استثمارية تحت مظلة مبادرة “جسري”، بقيمة تفوق 100 مليار ريال، لتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات رئيسية.

وشدد الفالح على أن المحتوى المحلي يشكل الركيزة الأساسية لتنافسية الاقتصاد السعودي، ويتطلب ذلك بيئة استثمارية جاذبة وداعمة لتعزيز قدرات القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.