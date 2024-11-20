القنفذة تتصدر درجات الحرارة والسودة الأبرد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة في السعودية اليوم الأربعاء، حيث سجلت القنفذة أعلى درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية، بينما كانت السودة الأبرد بـ7 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 درجة مئوية في مكة المكرمة والدمام، و33 درجة مئوية في جدة، جازان، والأحساء.

أما درجات الحرارة الصغرى، فقد سجلت السودة 7 درجة مئوية، والقريات 9 درجة مئوية وتبوك 10 درجة مئوية فيما سجلت عرعر وسكاكا 11 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى فرصة لتكون سحب رعدية مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، مع احتمال تكوّن الضباب في بعض المناطق الشرقية، كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وتستمر الرياح السطحية النشطة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة (خصوصًا في المناطق الساحلية)، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.