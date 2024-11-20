من مكة ومنى وطيبة نقولُ بهم رضينا

أكد خالد حبش، الخبير في الشؤون الأمريكية، أهمية الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأشار في تغريدة عبر حسابه في “إكس” إلى الجهود التاريخية التي بذلتها القيادة السعودية على مر العصور لتطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف أن الجهود المستمرة للمملكة تعكس قيمها المستمدة من تعظيم شعائر الله ورعاية ضيوف الرحمن.

وأوضح: “كتب الكاره في منصة إكس كلامًا ساذجًا يردده بشكل دائم الحاقدون والحاسدون، وهو يجهل أن مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع قداستهما، هي مدينتين سعوديتين رئيسيتين في بلدنا الحبيب، وأن سكانهما مواطنون سعوديون فخورون بمواطنتهم وبلدهم. كما يجهل هو و أمثاله أن جميع السعوديين شركاء في خدمة الحرمين والمقدسات، ويأتون من كل مدن المملكة قي المواسم لخدمة حجاج بيت الله وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته”.

وأكد أن “حكام بلدنا المملكة العربية السعودية أحسنوا رفادة الحجاج والمعتمرين، ومهدوا الطرق، وبنوا المطارات والموانئ، وسكك القطارات واعتنوا بضيوف الرحمن وشعارهم (خدمة الحجاج والزوار شرف الدهر) وفتحوا المستودعات الخيرية، ووزعوا الوجبات، وقدموا الرعاية للمرضى، فأنشأوا المستشفيات في المشاعر المقدسة وعلى المنافذ والطرقات، وسقوا العطشى من ماء زمزم، وأتقنوا السدانة، وكسوا الكعبة، وعظّموا المشاعر، ورعوا كتاب الله، وطبعوا المصاحف ووزعوها في أنحاء العالم”.

كما استعرض حبش شهادات الأجيال السابقة حول التحولات التي شهدتها المشاعر المقدسة منذ تأسيس المملكة، مؤكدًا أن رحلة الحج كانت في السابق محفوفة بالمخاطر والصعوبات قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز.

واختتم حبش بالإشادة بالمشروع التنموي الذي تقوده المملكة لتحقيق رؤية 2030، والذي يعكس تطور الإنسان السعودي في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المملكة تسابق العالم بخطى ثابتة لتحقيق التنمية المستدامة.