كم فيتو استخدمته واشنطن ضد وقف العدوان على غزة؟

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) 8 مرات ضد قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تأكيدًا لموقف واشنطن الراسخ في دعم إسرائيل.

18 أكتوبر 2023:

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار قدمته البرازيل يدعو إلى “هدنة إنسانية” بين حماس وإسرائيل، مما يتيح دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

26 أكتوبر 2023:

صوتت الولايات المتحدة ضد طلب روسيا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

8 ديسمبر 2023:

بدعم من 80 دولة، قدمت الإمارات العربية المتحدة طلبًا لوقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو مجددًا.

16 ديسمبر 2023:

تم رفض قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في “جرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل في غزة.

20 فبراير 2024:

ومع بداية العام الجديد، تقدمت الجزائر، نيابة عن جامعة الدول العربية، بطلب لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده

22 مارس 2024:

استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بالحرب على غزة، الذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية.

18 أبريل 2024:

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد طلب فلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يعكس موقفها الثابت في دعم إسرائيل.

أخيرًا، في اجتماع لمجلس الأمن، صوت المجلس على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”، لكن الولايات المتحدة كانت العضو الوحيد الذي استخدم الفيتو لمنع صدور القرار.

منذ السبعينيات، استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة حق النقض في مجلس الأمن لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية، حيث استعملت الولايات المتحدة الفيتو لصالح إسرائيل 45 مرة حتى 2024.