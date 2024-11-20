رونالدو يقود التشكيل المثالي لدوري الأمم الأوروبية

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في التشكيل المثالي لدوري الأمم الأوروبية، مما يعكس تألقه المستمر على الساحة الدولية.
ويتضمن التشكيل المثالي لدوري الأمم الأوروبية اللاعبين التاليين:
- حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش – صربيا
- الدفاع: دومفريس – هولندا، جون سوتار – إسكتلندا، لابورت – إسبانيا، ولوكاس دين – فرنسا
- الوسط: دومينيك سوبوسلاي – المجر، كاي هافرتز – ألمانيا، وبرونو فرنانديز – البرتغال
- الهجوم: فيرتز – ألمانيا، كريستيانو رونالدو – البرتغال، وموسيالا – ألمانيا