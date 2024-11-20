السماح لأوكرانيا باستخدام “ألغام أرضية”

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زودتها بها الولايات المتحدة للمساعدة في قتال القوات الروسية.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال زيارة إلى لاوس، قال أوستن إن التحول في السياسة يأتي في أعقاب تغيير التكتيكات من قبل الروس.

وأضاف أوستن أن القوات البرية الروسية تقود الحركة في ساحة المعركة، بدلا من القوات الأكثر حماية في الناقلات المدرعة، بالتالي فإن أوكرانيا “تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب الروس”.

وتابع أوستن أن “الألغام الأرضية التي نتطلع إلى توفيرها لهم، ستكون ألغاما أرضية، غير دائمة، كما تعلمون، يمكننا أن نتحكم في موعد تنشيطها ذاتيا وتفجيرها ذاتيا وهذا يجعلها كما تعلمون ، أكثر أمنا بكثير في نهاية المطاف عن الأشياء التي يصنعونها بأنفسهم”.

وتنتقد منظمات حقوقية استخدام الألغام المضادة للأفراد منذ أمد طويل لأنها تمثل تهديدا طويلا على أرواح المدنيين، ووصفت منظمة العفو الدولية قرار الولايات المتحدة بأنه “متهور” و “يمثل انتكاسة مخيبة للآمال بشدة”.

ووصف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي القرار بأنه “إشكالي للغاية” لأن أوكرانيا من الدول الموقعة على معاهدة دولية تحظر استخدام الألغام الأرضية.

كما سعت الولايات المتحدة إلى الحصول على التزام من الأوكرانيين بشأن استخدام الألغام كي تحد من الضرر على المدنيين الأبرياء، وفقا لمسؤول أمريكي أدلى بالتصريح شريطة عدم الكشف عن هويته. وستستخدم أوكرانيا الألغام على أراضيها ولن تضعها في مناطق يقطنها مدنيون.