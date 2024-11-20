المشرف العام على نادي الطيران السعودي لـ “الوئام”: أكثر من 100 طائرة تشارك في نسخة المعرض لهذا العام

جمال المرشدي – الرياض

انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات المعرض السعودي للطيران العام، والتي بدأت بفعالية “ساند آند فن”، التي تعتبر من أبرز معارض الطيران العام في الشرق الأوسط، وتستهدف توفير بيئة تعليمية مبتكرة تمكن الأطفال والشباب من تعلم المزيد حول عالم الطيران، بدءًا من أساسيات الطيران وصولًا إلى مفاهيم الطيران المتقدمة.

الدكتور أحمد الفهيد، المشرف العام على نادي الطيران السعودي SAC، وصف نسخة هذا العام من المعرض بـ”الاستثنائية”، على مستوى الكم والنوع، مشيرًا إلى عرض أكثر من 100 طائرة، بمشاركة القطاع العام والخاص.

وبينما لفت “الفهيد” إلى الحضور الكثيف الذي حظي به المعرض، أشار إلى الجهات والوزارات التي اهتمت بدعم المعرض، ومن بينها التعليم، التي سجلت أكثر من 250 مدرسة، نفذت رحلات زيارة لطلابها، الذين استمتعوا بالمحاضرات التعريفية وتلقوا الهدايا التذكارية أثناء زيارتهم.

يقام المعرض في مطار الثمامة بالرياض، خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2024، وتشهد نسخته السادسة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض والفعاليات الترفيهية التي تم تصميمها خصيصًا للاحتفاء بثقافة الطيران.