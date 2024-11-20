5700 ضحية للألغام عالميًا في 2023

تم تسجيل 5700 ضحية على الأقل للألغام الأرضية، ومخلفات الحرب من المتفجرات في جميع أنحاء العالم، العام الماضي، وهي زيادة حادة قدرها ألف ضحية، مقارنة بالعام الماضي 2022، حسب تحالف دولي اليوم الأربعاء.

وذكرت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والمنظمة الشقيقة لها، تحالف الذخائر العنقودية أن 1983 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الألغام الأرضية، في عام 2023، بينما أصيب كثيرون آخرون بإصابات خطيرة.

ويشير التقرير إلى أنه لم يتم توثيق جميع حالات الوفاة والإصابات ذات الصلة بالألغام الأرضية، مما يشير إلى أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى.

يشار إلى أنه يتم زرع الألغام الأرضية لوقف تقدم قوات العدو وتنفجر عند ملامستها. ويمكن أن تظل غالبا دون اكتشافها، على الأرض ، لعقود من الزمن وفي العام الماضي كان 84% من جميع الضحايا من الأطفال والمدنيين الآخرين، داسوا عليها عن طريق الخطأ.

وتردد أن النظام العسكري في ميانمار ينشر الألغام الأرضية بمستويات غير مسبوقة.

كما وجهت اتهامات لروسيا وإيران وكوريا الشمالية بزرع ألغام جديدة وهو استمرار للاتجاهات، التي لوحظت في السنوات السابقة.