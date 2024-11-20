جو بايدن الرئيس الأطول عمرًا في تاريخ أمريكا رسميًا

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثاني والثمانين في 20 نوفمبر 2024، ليحقق بذلك لقب الرئيس الأطول عمرًا في تاريخ بلاده، والذي لم يصله أي رئيس أمريكي سابق أثناء فترة رئاسته.

لم يكن لدى بايدن أي فعاليات عامة في يوم ميلاده، حيث كان قد عاد من رحلة إلى أمريكا الجنوبية في وقت متأخر من ليلة 19 نوفمبر. وقد شارك العائلة والأصدقاء والزملاء، بما فيهم السيدة الأولى جيل بايدن، والرئيس السابق باراك أوباما، تهانيهم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس عبر “إكس”: “عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز ورئيسنا المذهل، جو بايدن”.

وكان بايدن قد انسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 في يوليو 2024، جزئيًا بسبب قلق الناخبين من تقدمه في السن والأسئلة المتعلقة بلياقته العقلية بعد أدائه المتراجع في المناظرة مع الجمهوري دونالد ترامب في يونيو.

وفي الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر، فاز ترامب (78 عامًا) على المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس (60 عامًا).

ومن المتوقع أن يتفوق ترامب على بايدن في العمر خلال فترته الرئاسية القادمة، حيث سيبلغ 82 عامًا وسبعة أشهر في وقت انتقال السلطة في 2029.

وكان الرئيس الأسبق رونالد ريغان قد سجل الرقم القياسي السابق في سن الرؤساء أثناء فترة رئاسته الثانية، حيث أنهى ولايته الثانية عن عمر يناهز 77 عامًا.