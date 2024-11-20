اتهام أمريكي لجوتام أداني بخطط احتيالية بمليارات

اتهم مدعون أمريكيون الملياردير الهندي جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين وإخفاء خطة لرشوة مسؤولين في الهند.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين إن “أداني” و”ساجار أداني” و”فينيت جاين”، وهما من المديرين التنفيذيين لشركة “أداني جرين إنرجي”، متهمون بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال.

واتهمهم بالتورط في مخطط للاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية، لدورهم في الحصول على أموال من المستثمرين في الولايات المتحدة والمقرضين الدوليين “على أساس بيانات كاذبة ومضللة”.

وجاء في بيان المدعي العام “بريون بيس”: “دبر المتهمون مخططًا متقنًا لرشوة المسؤولين الحكوميين الهنود لتأمين عقود بقيمة مليارات الدولارات، وكذب الثلاثة رجال بشأن مخطط الرشوة أثناء سعيهم لجمع رأس المال من المستثمرين الأمريكيين والدوليين”.