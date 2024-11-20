دراسة: الفستق يحمي البصر

يتمتع الفستق بتأثير إيجابي على صحة العين؛ حيث إنه يحمي العين من أضرار الضوء ويحافظ على البصر، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة نشرت في “مجلة التغذية”.

زيادة الصبغة البقعية

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الأشخاص المشاركين في الدراسة تناولوا حوالي 50 جراما من الفستق يوميا لمدة 12 أسبوعا.

وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة، التي حافظت على نظامها الغذائي المعتاد، زادت كمية الصبغة البقعية لدى المجموعة، التي تناولت الفستق، بشكل ملحوظ بعد 6 أسابيع. وفي المجموعة الضابطة، ظلت كمية الصبغة البقعية كما هي طوال الفترة.

وتحمي الصبغة البقعية العين من أضرار الضوء؛ حيث إنها تعتبر مرشحا للضوء الأزرق ومضادا للأكسدة.

كما زادت تركيزات “اللوتين” في الدم لدى الأشخاص، الذين تناولوا الفستق، بينما ظلت التركيزات كما هي في المجموعة الضابطة. ولم تتغير تركيزات “الزياكسانثين” في أي من المجموعتين.

جدير بالذكر أن “اللوتين” و”الزياكسانثين” هما أصباغ طبيعية قابلة للذوبان في الدهون موجودة في الطعام، يمكنها عبور حاجز الدم في الدماغ وتتراكم في المنطقة البقعية لشبكية العين.

وتساعد الأصباغ البقعية في الحماية من فقدان البصر الناجم عن الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، كما أنها تعمل على تحسين وظيفة البصر. وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن تناول اللوتين والزياكسانثين يزيد من مستويات الصبغة البقعية.

ويعد الفستق غنيا باللوتين والزياكسانثين، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.