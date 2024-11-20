جوجل تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية

تقدم جوجل للمستخدمين فرصة فريدة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من الأدوات التجريبية التي تغطي مجالات متنوعة، من الموسيقى إلى البحث العلمي.

هذه الأدوات، التي لم تتحول بعد إلى منتجات كاملة، توفر للمستخدمين تجربة تفاعلية مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أبرز الأدوات التجريبية من جوجل:

نوتبوك إل إم (NotebookLM):

هذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في مجال البحث والدراسة. فهو قادر على تحليل النصوص المعقدة وتلخيصها والإجابة على الأسئلة بطريقة سهلة ومباشرة. يتيح هذا الأداة للطلاب والباحثين توفير الوقت والجهد في البحث وتنظيم المعلومات.

Learn About:

تقدم هذه الأداة تجربة تعليمية مخصصة لكل مستخدم. فهي قادرة على التكيف مع مستوى معرفة المستخدم واهتماماته، وتقديم معلومات مفصلة حول أي موضوع يختاره.

ميوزك إف إكس (MusicFX):

تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء مقطوعات موسيقية أصلية ببساطة من خلال وصف فكرة موسيقية. سواء كنت موسيقياً محترفاً أو هاوياً، يمكنك استخدام هذه الأداة لإنشاء موسيقى تناسب ذوقك.

أميج إف إكس (ImageFX):

تتميز هذه الأداة بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعلها مثالية لإنشاء صور مخصصة من أوصاف نصية بسيطة.