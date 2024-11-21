موسكو تستعد للرد على هجمات كييف

تزايدت المخاوف في أوكرانيا والغرب بعد ظهور معلومات جديدة تشير إلى استعدادات روسية لشن هجوم قوي على العاصمة كييف، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

جاء ذلك ردًا على الهجمات التي نفذتها أوكرانيا قبل يومين، والتي استهدفت منشآت عسكرية داخل العمق الروسي باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز “أتاكمز”.

في ظل تصاعد التوترات، أعلنت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية إغلاق سفاراتها في العاصمة الأوكرانية.

بينما لم ينف الكرملين التقارير المتعلقة بالتحضيرات لهجوم عسكري واسع، مؤكدًا أن هذا الأمر “متروك لتقديرات وخطط المؤسسة العسكرية”.

توقعات المصادر الروسية تشير إلى أن الرد الروسي قد يشمل استهدافًا واسعًا لمناطق إطلاق الصواريخ الغربية، بالإضافة إلى بعض مراكز القرار والتحكم في كييف.

على الجانب الآخر، أعلن الكرملين عن اتخاذ إجراءات داخلية لضمان سلامة جميع مرافق البنية التحتية الحيوية في روسيا، بما في ذلك جسر القرم.