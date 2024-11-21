طقس غائم ورياح على غرب ووسط السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 22، ونسبة الرطوبة 65، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 31 درجة مئوية، بينما الصغرى 20، ونسبة الرطوبة 50.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.