المسار الرياضي يعلن عن تحويلات مرورية جديدة

أعلن المسار الرياضي، اليوم الخميس، عن إجراء تحويلة مرورية في تقاطع طريق أبي بكر الصديق باتجاه الشرق مع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح المسار الرياضي، أن هذه الخطوة ضمن مراحل الأعمال الإنشائية والتطويرية لشبكة الطرق والجسور والأنفاق المحيطة بالمشروع.

ويأتي مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملاءمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.