“موانئ” تعقد اجتماعًا استراتيجيًا لتعزيز الربط العالمي

أجرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اجتماعًا استراتيجيًا مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية تحت شعار “أبحر إلى موانئ المملكة”، في مدينة دبي.

وجاء الاجتماع بهدف تعزيز وزيادة ربط الموانئ السعودية بالموانئ العالمية، مما يسهم في زيادة تنافسية الموانئ السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

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شهدت المناقشات تسليط الضوء على التطورات النوعية التي شهدتها الموانئ السعودية، مثل تحسين البنية التحتية، وتحديث معدات المناولة، واستحداث سفن خدمات بحرية لدعم الكفاءة التشغيلية.

كما تم استعراض أحدث التقنيات المستخدمة لرفع الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات تشغيلية بمعايير عالمية، إضافة إلى استعراض المبادرات الرائدة لدعم الخطوط الملاحية، بهدف تمكين الموانئ من تقديم خدمات تشغيلية عالية الكفاءة، وعُرض عن أبرز المبادرات لدعم وتمكين أعمال الخطوط الملاحية في الموانئ.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية فرص التعاون وزيادة الشراكة الإستراتيجية مع كبرى شركات سفن التغذية، وتطوير خطط عمل مشتركة تهدف إلى تحسين زيادة ربط الموانئ السعودية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وتيسير حركة التجارة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثلاث.