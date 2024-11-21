طابع بريد جديد بمناسبة اليوم العالمي للطفل

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة التعليم، طابعًا بريديًا جديدًا من فئة 3 ريالات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ويهدف الطابع البريدي الجديد، إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال ورفاهيتهم في مختلف أنحاء العالم. يأتي الطابع في إطار تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم، الرعاية الصحية، والعيش الكريم، إضافة إلى دعم التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية السامية.

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من جانبها، أكدت وزارة التعليم على التزامها بتوفير بيئات تعليمية آمنة وجاذبة للأطفال، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم، من خلال شراكات فعالة مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لدعم حقوق الطفل.

ويذكر أن طوابع البريد السعودي “سبل” تتسم بتوثيق أبرز الأحداث الوطنية والمناسبات الدولية، حيث يُعتبر كل طابع بمثابة رمز لحدث مهم أو لحظة تاريخية بارزة في المملكة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لهواة جمع الطوابع وأداة قيمة للمؤرخين المهتمين بتوثيق محطات التاريخ.