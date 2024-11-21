أمطار غزيرة الأسبوع المقبل على عدد من المناطق

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إننا على موعد مع جولة مطرية جديدة من متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وأشار لمتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إلى أن التوقعات تشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية.

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وأوضح أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية، استعداداً لدخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر المقبل.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على أجزاء أغلب مناطق السعودية، تصل خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء، تكون ذروتها يومي الأحد والإثنين المقبلين.