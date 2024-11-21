فتح باب التسجيل في برنامج “مبرمجي الذكاء الاصطناعي”

فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم الخيمس، باب التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل (عن بعد) لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية على مبادئ وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت “سدايا” أن برنامج “مبرمجي الذكاء الاصطناعي” يهدف إلى إعداد جيل متمكن من مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث سيبدأ التسجيل في البرنامج من اليوم ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، على أن ينطلق التدريب في 8 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.

ويتضمن البنامج مجموعة من الموضوعات التي تشمل تعلم الأسس والمفاهيم العملية للذكاء الاصطناعي واكتساب مهارات تطبيقية في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة، وتحليل الصور، والتعرف على الوجوه والعناصر، بالإضافة إلى تعلم تقنيات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، مع برامج إثرائية تسهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واتاحت “سدايا” إمكانية التسجيل في برنامج “مبرمجي الذكاء الاصطناعي“.

ويأتي هذا البرنامج في سبيل سعي “سدايا” إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال المبادرات والبرنامج المعرفية بما يسهم في بناء الوعي الوطني بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.