حرس الحدود ينقذ مواطنين في عرض البحر

نجحت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة جازان، في إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وقدمت المساعدة لهما.

ودعا حرس الحدود، في تغريدة عبر منصة “إكس” إلى اتباع إرشادات السلامة قبل الإبحار، التأكد من توفر وسائل السلامة، والتزود بالوقد الكافي، والالتزام بالعدد المسموح به من الركاب، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة.

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وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.