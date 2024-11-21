تطبيق ترجمة من “مايكروسوفت” للشركات

أعلنت “مايكروسوفت” عن إطلاق تطبيق “Microsoft Translator Pro” الجديد، الموجّه خصيصًا للشركات، ويهدف إلى تزويد بيئات العمل بأدوات متطورة لتحسين التواصل بين الأفراد الذين يتحدثون لغات مختلفة.

يتوفر التطبيق حاليًا لأجهزة آبل العاملة بنظام iOS 15 أو أحدث، مع دعم للمؤسسات التي ترغب في تحسين قدراتها الترجميّة.

يتميز “Translator Pro” بقدرته على تقديم الترجمة الفورية للنصوص والمحادثات المنطوقة، ما يسهل التفاعل بين موظفي الشركات الدولية.

كما يعرض التطبيق النصوص المترجمة في الوقت الفعلي، مما يُعزز تدفق المحادثات بين الأطراف المتعددة، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيق في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لترجمة بعض اللغات مثل الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، والصينية “الماندرين”، بينما يدعم التطبيق في حالة الاتصال بالإنترنت عددًا كبيرًا من اللغات الأخرى.

من جانب آخر، يوفر التطبيق أدوات تحكم كاملة لمديري تكنولوجيا المعلومات في الشركات، بما في ذلك إدارة سجلات المحادثات وتحديد خيارات حفظ السجلات، مع إمكانية تفعيل أو تعطيل هذه الميزة بحسب الحاجة.

“مايكروسوفت” تضع الخصوصية في مقدمة أولوياتها، حيث تُخزّن جميع بيانات المحادثات داخل البيئة السحابية للمؤسسة عبر Azure، ما يضمن عدم وصول أي أطراف خارجية إليها.

كما يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حسابات مؤسساتهم لضمان حماية البيانات.

وفي خطوة تشجيعية، دعت مايكروسوفت الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة للاشتراك في البرنامج التجريبي لتطبيق Translator Pro عبر موقعها الرسمي، مما يتيح لها تجربة المزايا المتقدمة للتطبيق قبل إطلاقه الرسمي على نطاق واسع.