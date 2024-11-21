المستشار الألماني يترشح لولاية ثانية رسميًا

أعلن الزعيم المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل إنه سيتم ترشيح المستشار الألماني أولاف شولتس رسميا لخوض الانتخابات لولاية ثانية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم الإثنين المقبل.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أعلن الخميس، أنه أبلغ الحزب الإشتراكي الديمقراطي أنه لن يترشح عن الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات القادمة، ممهدا الطريق لإعادة ترشح المستشار أولاف شولتس الذي يواجه صعوبات.

ومهد إعلان بيستوريوس الطريق أمام شولتس للترشح مجددا. وأكد بيستوريوس مجددا دعمه لشولتس في رسالته للحزب قائلا: “أولاف شولتس مستشار قوي وهو المرشح المناسب لمنصب المستشار.”

وأضاف أن “شولتس يمثل العقلانية والحكمة. وهذا أمر له أهمية خاصة في مثل هذه الأوقات، التي تحدث فيها اضطرابات عالمية وهجمات شعبوية خطيرة على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.