السد يفقد مهاجمه أمام الهلال

أعلن نادي السد القطري، إصابه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، وقبل مباراة الهلال القادمة.

ويستعد فريق السد لمواجهة نظيره الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستقام في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة

وأوضح نادي السد عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن رافا موخيكا مهاجم الفريق، تعرض للإصابة في منطقة الحوض.

وأشار نادي السد، بأن المهاجم سوف يخضع لعملية جراحية في لندن، خلال الأيام المقبلة.

ولم يوضح نادي السد فترة غياب مهاجمه، ولكن بالتأكيد سيغيب اللاعب عن مباراة الهلال المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.