خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة السد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة سالم الدوسري لاعب الهلال، من الإصابة، التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وكان سالم الدوسري، تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والاتفاق في الجولة العاشرة، وغادر الملعب في الدقيقة 74، ودخل زميله محمد القحطاني بديلًا عنه.

وأوضحت صحيفة الرياضية إلى أن سالم الدوسري قد يعود في مباراة السد، ومشاركته أصبحت واردة بعد تقدمه في برنامجه التأهيلي.

وأكدت الرياضية إلى أن مشاركته سالم الدوسري من عدمها، ستُحسم من قبل الجهاز الطبي يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره السد، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستقام في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة