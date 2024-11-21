يشهد اليوم الجمعة، انطلاق مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسيقام اليوم الجمعة ثلاث مواجهات بين النصر أمام القادسية، والأهلي ضد الفيحاء، الأخدود أمام الشباب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 28 نقطة، ولم يخسر الزعيم طول مشواره في البطولة.

فيما يأتي الاتحاد في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، ويقع النصر في المرتبة الثالثة بـ 22 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 11:

1- الهلال برصيد 28 نقطة.

2- الاتحاد برصيد 27 نقطة.

3- النصر برصيد 22 نقطة.

4- الشباب برصيد 21 نقطة.

5- القادسية برصيد 19 نقطة.

6- الخليج برصيد 16 نقطة.

7- التعاون برصيد 15 نقطة.

8- الأهلي برصيد 14 نقطة.

9- الرياض برصيد 14 نقطة.

10- ضمك برصيد 11 نقطة.

11- الرائد برصيد 11 نقطة.

12- الاتفاق برصيد 11 نقطة.

13- العروبة برصيد 10 نقاط.

14- الأخدود برصيد 8 نقاط.

15- الخلود برصيد 7 نقاط.

16- الفيحاء برصيد 7 نقاط.

17- الوحدة برصيد 6 نقاط.

18- الفتح برصيد 5 نقاط.