كرة يد | وزير الرياضة يرصد مكأفاة مالية للاعبي الخليج

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تقديم مكأفاة مالية للاعبي الخليج لكرة اليد.

ونجح فريق الخليج لكرة اليد، للتأهل إلى الدور النهائي من البطولة الآسيوية، بعد الفوز على الدحيل القطري.

وفاز الخليج على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 23-21، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في نصف نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر منصة “أكس” بأن وزير الرياضة يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري.

جدير بالذكر أن الخليج سيواجه نظيره الشارقة الإماراتي مساء يوم السبت المقبل، لتحديد البطل الآسيوي.