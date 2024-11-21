مواعيد مباريات دوري روشن اليوم الجمعة

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات بطولة دوري روشن السعودي، بإقامة ثلاث مواجهات.

وستقام ثلاث مواجهات في الجولة الحادية عشر، بين كلا من النصر أمام القادسية، والأهلي ضد الفيحاء، الأخدود أمام الشباب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 28 نقطة، ولم يخسر الزعيم طول مشواره في البطولة.

فيما يتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ولديه 22 نقطة في رصيده، بينما يحتل الاتحاد الوصافة بـ 27 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن:

الفيحاء x الأهلي في تمام 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأخدود x الشباب في تمام 6:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

النصر x القادسية في تمام 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.