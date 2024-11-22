الإصابة تهدد حارس ضمك أمام الخلود

كشفت تقارير ضحيفة، عن تهديد الإصابة للروماني فلورين نيتا، حارس مرمى فريق ضمك، أمام الخلود في دوري روشن السعودي.

ويستعد ضمك لمواجهة نظيره الخلود، في المباراة التي ستقام يوم الأحد، في الجولة الحادية عشر من الدوري.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن الإصابة تهدد نيتا، وفرصة لحاقه بالمباراة أمام الخلود ضعيفة.

وكان نيتا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام نظيره القبرصي، في دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت الرياضية إلى أن الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، بين الحارسين عبد الباسط هوساوي وأمين بخاري.

ويرغب كونترا في مشاركة هوساوي أو أمين بخاري، بشكل أساس في مباراة الخلود، بديلًا للحارس نيتا، في حالة تأكد غيابه.

جدير بالذكر أن ضمك يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 11 نقطة.