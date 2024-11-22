المجر تتحدى مذكرة اعتقال نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة أنه سيقوم بدعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، في خطوة تعتبر تحديًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية، قال أوربان: “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”.

تأتي هذه التصريحات في إطار موقف أوربان الداعم لإسرائيل، مما يعكس التوترات المستمرة بشأن القضايا القانونية والسياسية المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية.