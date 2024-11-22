تعاون ثقافي سعودي ياباني

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان توشيكو آبي، مذكرة تفاهم في المجال الثقافي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال تبادل المعرفة في الأنظمة والتنظيمات المعنية بالشؤون الثقافية، وفي مجال الرسوم المتحركة، والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه، إضافة إلى تقنيات الحفظ الرقمي للتراث، وتطوير برامج الإقامات الفنية بين البلدين، وتنمية القطاعات الثقافية.

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا لعلاقات الصداقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية واليابان، خاصة في مجالات الثقافة والفنون عبر مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة.

كما تأتي المذكرة ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز التبادل الثقافي الدولي أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

والتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان توشيكو آبي، وذلك في إطار زيارة سموِّه الرسمية لليابان لرعاية وحضور حفل روائع الأوركسترا السعودية في مدينة طوكيو.

وهنّأ وزير الثقافة في بداية اللقاء نظيرته اليابانية بمناسبة تولّيها منصب وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية، مشيرًا إلى أن مشاركة المملكة بجناحٍ وطني في معرض إكسبو 2025 أوساكا تأتي في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنيًا لليابان حكومةً وشعبًا التوفيق في استضافة هذا الحدث الدولي الكبير.

وتناول اللقاءُ أهميةَ تعزيز العلاقات الثقافية المتينة التي تربط بين المملكة واليابان، وبحثَ سُبل تنميتها عبر المشاريع الإستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتبادل المعرفة في الأنظمة والتنظيمات المعنية بالشؤون الثقافية، والمشاريع المتعلقة بالحِفاظ على التراث بجميع أنواعه، وتقنيات الحفظ الرقمي للتراث، إلى جانب تطوير برامج الإقامات الفنية، وتنمية القطاعات الثقافية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين هيئة الأدب والنشر والترجمة والجانب الياباني لتدريب الطلبة السعوديين على فن صناعة القصص المصورة “المانجا”.