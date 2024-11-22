إطلاق تطبيق “Saudi Radio+” الأحد

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق تطبيق “Saudi Radio+” يوم الأحد المقبل، الذي يهدف إلى تقديم تجربة استماع مبتكرة لمستخدمي الهواتف الذكية.

يجمع التطبيق بين مجموعة متنوعة من الإذاعات السعودية والبودكاست، مما يتيح للمستمعين الوصول إلى محتوى متنوع بسهولة.

يوفر التطبيق إمكانية الاستماع إلى مجموعة واسعة من الإذاعات السعودية، بما في ذلك إذاعة الرياض، وإذاعة جدة، وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة نداء الإسلام، وإذاعة سعودي راديو، وإذاعة خزامى، وإذاعة الإخبارية.

كما يقدم خدمة البث المباشر بالصوت والصورة، مما يضمن جودة عالية في تجربة الاستماع.

يمتاز “Saudi Radio+” بخاصية الرجوع إلى الحلقات السابقة من البرامج، مما يمنح المستمعين الفرصة للاستمتاع بالمحتوى السابق.

كما يتيح التطبيق التواصل المباشر مع الاستوديو، مما يعزز تفاعل المستمعين ويتيح لهم التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.