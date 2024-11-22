نصائح هامة لاستخدام بخاخ الأنف

أوصت الجمعية الألمانية للحساسية والربو بتنظيف الأنف جيدا قبل استعمال بخاخ الأنف، وذلك كي تحقق المادة الفعالة تأثيرها على نحو مثالي.

وحذرت الجمعية من إمالة الرأس إلى الخلف عند الرش؛ نظرا لأن الرذاذ سيستقر في الجزء الخلفي من الحلق، مشيرة إلى أنه ينبغي بدلا من ذلك التركيز على القدمين.

وعند الرغبة في الرش في فتحة الأنف اليسرى مثلا، ينبغي الإمساك بالبخاخ باليد اليمنى والعكس صحيح؛ حيث إن الزاوية الطفيفة تعمل على توزيع المادة الفعالة بالتساوي.

ومن المهم أيضا إدخال رأس البخاخ في فتحة الأنف بعناية بحوالي نصف سنتيمتر، مع غلق فتحة الأنف الأخرى، ثم الاستنشاق بلطف من خلال الأنف أثناء الرش.