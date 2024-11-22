انتشال جثة شاب سعودي من بحر ترييستي في إيطاليا

تمكنت السلطات الأمنية في إيطاليا، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب سعودي يبلغ من العمر 31 عامًا من البحر بالقرب من رصيف “أودا تشي” في مدينة ترييستي.

جاء ذلك بعد بلاغ من أحد المارة، وفقًا لتقارير من موقعي “Rainews” و”TriestePrima” الإيطاليين.

وأوضح التقرير أن فرق الشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء انتقلوا بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم انتشال الجثة، وأكد الأطباء وفاته في الموقع.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود علامات عنف واضحة على الجثة، ما يرجح أن الوفاة كانت نتيجة سقوط عرضي في المياه.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على دراجة هوائية بجانب مكان الحادث، مما قد يعزز فرضية السقوط العرضي.