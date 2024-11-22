تتويج تركي آل الشيخ بجائزة “الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير” في حفل جوائز MENA Effie Awards 2024

تُوّج المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بجائزة “الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير” خلال حفل جوائز MENA Effie Awards 2024، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة.

وفي تصريح له حول هذا التكريم، أعاد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الفضل في تحقيق هذا الإنجاز، إلى القيادة الرشيدة معرباً عن شكره لهم على الدعم المستمر، ومشيدًا بدور أبناء الوطن في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس مكانة المملكة عالميًا.

يُذكر أن النسخة الـ 15 من جوائز MENA Effie Awards تُقام لأول مرة في المملكة، وتحتفي بالابتكار والتميز في قطاع التسويق والإعلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تصدّر آل الشيخ في فبراير الماضي قائمة “أكثر 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة” وفقًا لتصنيف صحيفة “إندبندنت” البريطانية، مما يعكس امتداد تأثيره إلى مجالات عالمية متعددة.