نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية

أجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات نارية بالدور ربع النهائي للبطولة.

وشهدت القرعة أيضًا تحديد مسار نصف النهائي، بالإضافة إلى مباريات المحلق.

ونجحت ثماني منتخبات في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا.

إيطاليا ضد ألمانيا.

كرواتيا ضد فرنسا.

الدنمارك ضد البرتغال.

موعد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تلعب مباريات الذهاب يوم 20 مارس 2025، وتلعب مباراة الإياب يوم 23 مارس 2025.

نتائج قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا ضد الفائز من مباراة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مباراة كراوتيا وفرنسا ضد الفائز من مباراة إسبانيا وهولندا.

موعد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تلعب مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، واحدة يوم 4 يونيو والثانية يوم 5 يونيو 2025.