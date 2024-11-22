11 تطبيقا تتجسس على هاتفك

اكتشفت عدة تطبيقات على الهاتف المحمول تشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية الملايين من مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأوضح موقع “إنفوباي” الإخباري، أن هذه التطبيقات تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت، للتجسس على جميع الحركات التي تتم داخل الهاتف الخلوي ومراقبته، فيما تركز على مراقبة المحادثات وسرقة المعلومات الشخصية.

كما تستخدم هذه التطبيقات برنامجًا ضارًا قويًا “فيروسًا” يسمى “VajraSpy” ليعمل في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.

ويؤدي تنزيل هذه التطبيقات إلى تسهيل قيام المهاجمين بسرقة المعلومات الشخصية واستخراج جهات الاتصال والرسائل وسجلات المكالمات والملفات المخزنة على الجهاز، كما يمكن لمجرمي الإنترنت اعتراض الاتصالات والتقاط الرسائل من تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” و”سيغنال”، حتى لو كانت محمية بالتشفير.

وتشمل التي تم تحديدها على أنها ضارة؛ Rafaqat، وPrivate Chat، وFind Me، وLet’s Chat، وQuick Chat، وYoohooTalk، وTikTalk، وHello Cha، وNido، وGlowChat، وWaveChat.