هيئة الترفيه قصةُ نجاح تُحكى

حقق قطاع الترفيه نقلة نوعية بدعم القيادة الرشيدة، وتحت إدارة الهيئة العامة للترفيه والتي أسهمت خلال فترة وجيزة في تأسيس منظومة متكاملة وداعمة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأسهمت الهيئة، في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في السعودية، وجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم، ليكون الترفيه في المملكة علامة فارقة منذ إطلاق القطاع ضمن رؤية السعودية 2030.

وخلال الساعات الماضية، نال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير، وذلك في أثناء حفل MENA Effie Awards 2024، ما يكشف حجم التأثير السعودي العالمي في قطاع الترفيه.

وتضمنت إنجازات هيئة الترفيه، تأسيس البنية التشريعية، والأتمتة وإصدار التراخيص، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وجذب أنشطة وفعاليات ترفيهية مميزة.

وانعكست تلك الإنجازات على الاقتصاد السعودي عبر تأسيس شركات محلية للعمل في القطاع، وتوليد الوظائف، وتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة الترفيه تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وكشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، في وقت سابق، عن حصيلة الإنجازات التي حققها موسم الرياض خلال عام 2023.

واشتملت تلك الإنجازات على توافد 20 مليون زائر لعروض وفعاليات موسم الرياض، واقتناص الموسم 12 جائزة دولية فى مجال الإبداع الإعلاني، مع تحقيق جائزة أفضل تصميم ترفيهى.

كما ساهم موسم الرياض في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بمشاركة 6 آلاف شركة، بالإضافة إلى الفوز بجائزة أفضل معلم سياحي.

وكشفت الهيئة أيضًا، عن حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام 2023 حيث بلغ عددهم أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة.

وفيما يتعلق بنمو القطاع من حيث عدد الشركات العاملة فيه، فجاءت الزيادة بنسبة 150% من 3544 شركة في 2022 إلى 8873 شركة في العام الماضي، وبلغت زيادة نسبة عدد المنشآت المتخصصة في قطاع الترفيه 149% مقارنة بالعام 2022 من 1687 منشأة إلى 4159 منشأة في العام الماضي.

وفي تقرير نشر مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أبرز إنجازاتها في تقرير الربع الثالث لعام 2024، إذ أقامت 536 فعالية في مختلف المناطق، بإجمالي حضور 8.3 ملايين زائر، كما ارتفع عدد طلبات التراخيص خلال الفترة إلى 9 آلاف ترخيص، ما يشير إلى نمو بنسبة 20%، مقارنة بالربع الماضي، إذ بلغ عدد الطلبات 7498 طلبًا.

وأوضحت الهيئة، أن عدد التراخيص الصادرة بلغ 1827 ترخيصًا في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشملت هذه التراخيص الفعاليات الترفيهية 481 ترخيصًا، والعروض الترفيهية 412 ترخيصًا، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي 567 ترخيصًا، إضافة إلى 82 ترخيصًا لتنظيم وإدارة الحشود.

كما سجلت الهيئة 5225 شركة تعمل في القطاع الترفيهي، وارتفع عدد المدن الترفيهية المرخصة إلى 106 مدن، فيما كانت الرياض في صدارة المدن من حيث عدد الزيارات الرقابية، حيث سجلت 7108 زيارات، تلتها مكة المكرمة بـ6222 ألف زيارة.

ووصل عدد الزوار منذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه أكثر من 217 مليون زائر، في إنجاز هائل يشير إلى نجاح الهيئة في جذب المواطنين والمقيمين إلى الفعاليات الترفيهية.

ونجحت صناعة الترفيه في السعودية في خلق نصف مليون فرصة عمل بمعدل 150 ألف وظيفة سنويًا، بينما ارتفع عدد شركات الترفيه لـ4000 شركة، بعدما كانت 5 شركات فقط وقت تأسيس الهيئة.

وبسبب الهيئة العامة للترفيه، أضحت السعودية موقعًا للترفيه في العالم، عبر استضافة الأحداث العالمية، ومنها بطولة “سيكس كينغز سلام” التي تجمع 6 من أبرز لاعبي التنس حول العالم، بالإضافة إلى رعاية بطولات عالمية، منها توقيع اتفاقية استراتيجية كبيرة بين موسم الرياض ومنظمة فنون القتال المختلطة UFC تشمل على رعاية الموسم لنزال UFC في “ذا سفير” لاس فيجاس، وإقامة نزالات في موسم الرياض 2024 بالإضافة لمنافسات Power Slap، ضمن استضافة ورعاية أبرز الأحداث الجماهيرية العالمية، وجعل الرياض محطة مهمة في ألعاب القتال على مستوى العالم