تأجيل محاكمة ترامب

وافق القاضي خوان ميرشان، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بتقديم اقتراح برفض التهم في قضية الأموال السرية وإلغاء تاريخ النطق بالحكم على الرئيس المنتخب من جدول الجلسات.

وأجل قاضي في نيويورك، اليوم الجمعة، إلى أجل غير مسمى، الحكم في قضية الأموال السرية الجنائية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وسمح القاضي خوان ميرشان، في أمر قضائي، لمحامي ترامب بتقديم طلبات لإسقاط القضية، حيث تم إدانة ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وقالت شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأمريكية إن الحكم الذي كان مقررًا إصداره يوم الثلاثاء المقبل، تم إلغاؤه في الوقت الحالي.

وأبلغ المدّعون من مكتب المدعي العام في مانهاتن، القاضي ميرشان، هذا الأسبوع، بأنهم يدعمون تأجيل موعد الحكم لإتاحة الوقت لمحامي الدفاع للجدال بأن القضية يجب أن تُرفض تمامًا.

ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام إنه سيعارض طلب رفض القضية، بينما جادل محامو ترامب بأن القضية يجب أن تُرفض على الفور.